Καιρός - Μαρουσάκης: Ψυχρό κύμα από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα

Σε σε δύο ζώνες αναμένεται να «χωριστεί» η χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ανέφερε πως τα επόμενα εικοσιτετράωρα στα ανατολικά και βόρεια, κοντά στο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός λόγω ψυχρών αέριων μαζών, ενώ στα δυτικά και νότια οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες.

Σήμερα, Παρασκευή, οι ψυχρές αέριες μάζες δημιουργούν συννεφιά και λίγες τοπικές βροχές κυρίως από την Πίνδο και ανατολικότερα, αλλά και στο Ιόνιο και τα δυτικά-νοτιοδυτικά παράλια της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει εναλλαγή ηλιοφάνειας και συννεφιάς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, με ένταση 6-7 μποφόρ και στη νότια Κρήτη έως 8 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα ξεκινούν χαμηλά το πρωί και θα ανεβαίνουν μέχρι το μεσημέρι. Σήμερα, στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει 14-16°C, στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13°C.

Μάλιστα, εξηγεί πως το ψυχρό κύμα θα συνεχιστεί έως τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και οι βροχές θα μειωθούν, ανοίγοντας δρόμο για πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.

Τέλος, στην Αττική, θα υπάρχουν συννεφιές και λίγες τοπικές βροχές, με βορειοανατολικούς ανέμους και θερμοκρασία 12-14°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο, με συννεφιά και λίγες ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 13°C.

Μαρουσάκης: Ο καιρός των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με την πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι μεταβλητός με λίγες βροχές.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο αναμένονται βροχοπτώσεις κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα βουνά της Εύβοιας, στη Χαλκιδική και στη βόρεια Κρήτη.

Ο βοριάς θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο, με ένταση, και η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή στα ανατολικά και βόρεια, ενώ λίγο πιο υψηλή στα δυτικά και νότια.

Την Κυριακή οι βροχές θα είναι περισσότερες γύρω από τα δυτικά της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα βουνά της Εύβοιας και ίσως και στην Αττική (Πάρνηθα, Πεντέλη). Ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός στα ανατολικά και βόρεια, ενώ πιο θερμός στα δυτικά και νότια.

Τέλος, στην αρχή της νέας εβδομάδας, η χώρα θα μπει σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, με περισσότερη ηλιοφάνεια, άνοδο της θερμοκρασίας και υποχώρηση της ψυχρής αέριας μάζας στα ανατολικά.



