Μεταμορφώνεται η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου - Θα φυτευτούν 90 γιακαράντες

Η φύτευση των δέντρων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ξεκίνησε η φύτευση 90 νέων δέντρων σε μία από τις εμβληματικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η δράση φύτευσης υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ανάπλαση Α.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γεώργιος Αποστολόπουλος, δήλωσε: «Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο της Αθήνας, φυτεύουμε 90 νέα δέντρα. Πανέμορφες γιακαράντες με μωβ λουλούδια την περίοδο της ανθοφορίας τους, αντικαθιστούν τις ξερές μουριές που κατέστρεψε το κινέζικο σκαθάρι τα προηγούμενα χρόνια. Κάνουμε την Αθήνα ομορφότερη, πιο πράσινη και χαιρόμαστε πολύ για αυτό».

Φωτ. Δήμος Αθηναίων
Φωτ. Δήμος Αθηναίων
Φωτ. Δήμος Αθηναίων

Η φύτευση, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και θα προσφέρει στην πόλη μία έντονη χρωματική «πινελιά». Από τις αρχές του 2026, έχουν φυτευτεί 1.417 δέντρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας ενώ ο συνολικός αριθμός των φυτεύσεων από το 2024 πλησιάζει πλέον τα 11.500.

No.1

THE LIFO TEAM
 
 