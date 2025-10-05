Πάτρα: Μαθητής δημοτικού διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

Συναγερμός σήμανε σε δημοτικό της Πάτρας, μετά τη διάγνωση μαθητή με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Συμφωνά με πληροφορίες του tempo24.gr, μαθητής Γ΄ Δημοτικού σε σχολείο της Πάτρας, διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για το κρούσμα, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ιογενή μορφή μηνιγγίτιδας, η οποία είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς σοβαρές επιπλοκές, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.



Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους γονείς και στους μαθητές να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής.

Τέλος, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον παιδίατρο τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε με μαχαίρι