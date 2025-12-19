Χανιά: Η απόφαση ΕΟΔΥ για τη μαθήτρια με μηνιγγιτίδα και το σχολείο όπου πηγαίνει

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων 17χρονη μαθήτρια που διαγνώστηκε με μικροβιακή βακτηριακή μηνιγγίτιδα κατά την επιστροφή της από πενθήμερη εκδρομή στην Τσεχία.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς, ενώ το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Χανιά: Η απόφαση ΕΟΔΥ για τη μαθήτρια με μηνιγγιτίδα

Ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τη σχολική μονάδα, η οποία με τη σειρά της απέστειλε αναλυτική ενημέρωση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι, σε αυτή τη φάση, δεν απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων, πέραν της αυστηρής τήρησης των κανόνων ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής.

Συγκεκριμένα, συστήνονται το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή συγχρωτισμού στο σχολικό περιβάλλον και η τήρηση των κανόνων καθαριότητας στους χώρους παραμονής μαθητών και προσωπικού.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν ενδείκνυται απολύμανση των σχολικών χώρων, καθώς δεν συμβάλλει στην πρόληψη της μετάδοσης της νόσου.

Επίσης, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει, ότι δεν προβλέπεται κλείσιμο της σχολικής μονάδας και ότι όλοι οι υγιείς μαθητές μπορούν να συνεχίσουν κανονικά την παρακολούθηση των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

