Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία η ΠΝΟ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία από τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με νεκρούς 57 ανθρώπους.

Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ομοσπονδίας, η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει από τις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 τα μεσάνυχτα.

Στη σχετική ανακοίνωση, το συνδικαλιστικό σωματείο των Ελλήνων ναυτικών, αναφέρει: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές», αποτίοντας φόρο τιμής τόσο σε συναδέλφους τους όσο και σε άλλους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα, όπως σημειώνει η ΠΝΟ.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες ακόμη πόλεις, ενώ ομοσπονδίες, σωματεία και εργατικά κέντρα συμμετέχουν με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 στο Σύνταγμα, μετά από κάλεσμα των Εργατικών Κέντρων και της ΑΔΕΔΥ, η οποία καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, μεταξύ άλλων ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, επαγγελματικά σωματεία και ο χώρος του θεάτρου, ενώ σημειώνεται πως τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων εξαιτίας της απεργίας στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Στην Αθήνα, λεωφορεία και τραμ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, κυρίως για τη διευκόλυνση των πολιτών που θα μεταβούν στη συγκέντρωση. Για το μετρό αναμένεται επίσημη ενημέρωση, με το πιθανότερο σενάριο να ακολουθεί το ίδιο ωράριο.

Στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις μνήμης για τα 57 θύματα της τραγωδίας.

Το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, εντός των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ, ενώ φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συγκέντρωση στον χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο σημείο όπου βρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους.

Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και σε πολλές ακόμη πόλεις, μεταξύ αυτών το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Χανιά, η Λάρισα, ο Βόλος, η Κατερίνη και η Αλεξανδρούπολη.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ