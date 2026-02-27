ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Περαστικός εντόπισε οστό σε παραλία

Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Διερχόμενος πολίτης στην Χαλκιδική εντόπισε οστό σε παραλία.

Ειδικότερα, το οστό εντοπίστηκε στην παραλία του Πολύχρονου, στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:00 το απόγευμα.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστό, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Τέλος, η αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος σημειώθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά την ανεύρεση των σκελετικών υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού μιας αγροτοδασικής έκτασης στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από Thestival

