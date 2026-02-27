Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 64χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 25χρονες δίδυμες αδελφές ΑμεΑ, την μία εκ των οποίων αποπειράθηκε να βιάσει, στο σπίτι τους στην Κυψέλη το περασμένο Σάββατο.

Απολογούμενος ο 64χρονος, που καταγγέλθηκε από τη μητέρα των κοριτσιών, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν θυμάται τι έκανε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι της οικογένειας, με κλειδιά που του είχε δώσει η μητέρα, καθώς το ακίνητο επρόκειτο να πωληθεί και ο ίδιος είχε αναλάβει να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές. Η υπεράσπισή του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Παρούσα έξω από το ανακριτικό γραφείο ήταν η μητέρα των δύο θυμάτων, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για όσα υπέστησαν οι κόρες της.

Κυψέλη: Το χρονικό της σεξουαλικής επίθεσης

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη μητέρα των δύο κοριτσιών το περασμένο Σάββατο, η οποία μετά το συμβάν, έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και κατέθεσε σε βάρος του 64χρονου.

Ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, μέσω της οποίας η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε τι συνέβη. Η μητέρα επέστρεψε τότε στο σπίτι και βρήκε εκεί τον άνδρα.

Στη συνέχεια, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητήθηκε από τις αρχές, μέχρι τη σύλληψη και την καταδίκη του από τη Δικαιοσύνη.

Η μητέρα κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα για το συμβάν, ενώ οι δύο αδελφές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

