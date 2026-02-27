Έκρηξη στη Βιολάντα: Το σκεπτικό της ανακρίτριας για την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη

Στη δημοσιότητα έρχεται το σκεπτικό ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» όπου, μετά από διαρροή προπανίου, έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γνωμοδότηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Τρικάλων προς τον ανακριτή μετά την απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι «καταπέλτης» και αριθμεί έναν, έναν τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης αναφέρει τα εξής: «Ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα που απειλείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων (πέντε νεκροί) και κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει κι άλλα εγκλήματα».

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Το σκεπτικό βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΕΡΤ, το σκεπτικό βασίζεται σε καταθέσεις μαρτύρων, όπως του ιδιώτη μηχανικού που έστειλε δύο προσφορές στις 17 Ιουλίου και στις 10 Οκτωβρίου του 2025, προτείνοντας ανακατασκευή και βελτίωση της εγκατάστασης αερίου.

Την ίδια ώρα, ο ιδιώτης υδραυλικός κατέθεσε: «Μού είπε: "Δεν θα ρίξω μπετό, ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις όπως σου λέω εγώ. Εσύ βάλε τη σωλήνω και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί"».

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του εργοστασίου μπισκοτοβιομηχανίας, σε αυτήν την απολογία, περιέγραψε τα εξής: «Είναι αδιανόητο να περιγράφεται ότι 18 χρόνια πριν να τού επιβάλω να κάνει κάτι που δεν θα ήταν σωστό και νόμιμο και δεν είχα και κανένα λόγο γι' αυτό».

Η εισαγγελική γνωμοδότηση ανέφερε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε για τη διαρροή αερίου, αλλά δεν προέβη στις ανάλογες ενέργειες για την αποτροπή του.