Λουτράκι: Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου - Ο 19χρονος υπέδειξε τον φερόμενο δράστη

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του.

Ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από πολλαπλές μαχαιριές, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/02).

Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στην σύλληψη για το Λουτράκι

Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο 19χρονος, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να έχει πει ο νεαρός που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Σωτηρία», με το άτομο που έχει κατονομάσει ως δράστη είχε κάποιες διαφορές και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να τις λύσουν.

Όπως ανέφερε, ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 17 ετών, τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε.

Έχοντας τα στοιχεία του προσώπου που τους κατονόμασε ο 19χρονος, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, όμως δεν τον βρήκαν εκεί.

Έτσι προχώρησαν στην προσαγωγή της μητέρας του αλλά και δύο φίλων του, οι οποίοι εξετάζονται για το τι γνωρίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος που έχει κατονομαστεί από τον τραυματία ως δράστης φέρεται να έχει φύγει από το Λουτράκι και να έχει κατευθυνθεί προς την Αθήνα.