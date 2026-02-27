Δυστύχημα στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νεκρή 67χρονη που έπεσε από μικρό ύψος

Τη ζωή της έχασε -το πρωί της Παρασκευής (27/2)- μία 67χρονη γυναίκα στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος.

Πληροφορίες του ΕΡΤNews αναφέρουν πως η γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρίσκεται στο αεροδρόμιο αλλά η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ