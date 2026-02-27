Εξετάζεται η απαγόρευση μπούρκας για ανήλικα άτομα στην Ελλάδα

Το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας σε ανήλικα άτομα, σε πρώτη φάση, φαίνεται πως εξετάζει το υπουργείο Μετανάστευσης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας σήμερα (27/2) σχετικά δημοσιεύματα, διευκρίνισε πως διεξήχθη μια έρευνα από την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη για να εξεταστεί τι ισχύει στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο Mega, για το πλαίσιο απαγόρευσης της μπούρκας, ο κ. Πλεύρης εξήγησε: «Η υφυπουργός κ. Βολουδάκη, που έχει και το κομμάτι της ένταξης, έχει κάνει μία έρευνα σε συνεννόηση που έχουμε να δούμε τι ισχύει σε όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

«Υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν την μπούρκα και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί νόμιμη αυτή την απαγόρευση, γιατί η μπούρκα- δεν μιλάμε για το μαντήλι- είναι η κάλυψη τελείως των χαρακτηριστικών της γυναίκας» πρόσθεσε.

Πλεύρης για ενδεχόμενη απαγόρευση μπούρκας στην Ελλάδα: Δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση

«Η Ελλάδα θέμα μπούρκας ως πρόβλημα δεν το έχει, όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχουμε δηλαδή τέτοιον όγκο» πρόσθεσε και συνέχισε: «Ωστόσο μας προβληματίζει έντονα και εξετάζουμε αυτό το πλαίσιο, ότι τουλάχιστον σε ένα σκέλος που έχει να κάνει με ανήλικα άτομα, τα οποία δεν έχουν και την επιλογή εκείνη την στιγμή και τους επιβάλλεται, κατά πόσο αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να ‘ναι ανεκτή, έστω κι αν είναι περιορισμένη».

«Είμαστε στο στάδιο που έχουμε συγκεντρώσει με την υφυπουργό ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θέλουμε να δούμε το βάρος που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά ναι είναι μέσα στις σκέψεις να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο χωρίς να έχει παρθεί κάποια απόφαση» συνέχισε ο κ. Πλεύρης.

«Σε πρώτη φάση οπωσδήποτε μας προβληματίζει έντονα εκεί πέρα όπου έχουμε ανήλικο πληθυσμό. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε με μπούρκα να πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο, ακόμα κι αν είναι μία περίπτωση ισχύει, ή στις δομές που φιλοξενούνται ανήλικα» συμπλήρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

«Αλλά από κει και πέρα, θέλουμε να δούμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο κατά πόσο τέτοια χαρακτηριστικά προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι και θέμα ασφάλειας παράλληλα. Ψάχνουμε να δούμε στην Ελλάδα, αν η έκταση είναι τέτοιας φύσεως που δικαιολογεί τη δικαιοπολιτική απαγόρευση», κατέληξε.