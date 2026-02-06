Ιπποκράτειο: Προκλητικός ο γιατρός που κατηγορήθηκε για φακελάκι - «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Ο πρώην διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου που είχε κατηγορηθεί για φακελάκι, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και επιπλέον χρηματική ποινή, καθώς συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ.

Ο γιατρός μίλησε στην εκπομπή του Mega, επιμένοντας ότι είναι αθώος και θύμα «αχαριστίας».

Ειδικότερα, ο γιατρός καταδικάστηκε χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε χρηματική ποινή 30.000€ και εγγυοδοσία 20.000€.

«Δεν αξίζει να σώζεις κανέναν», είπε ο γιατρός

«Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Να σας πω, έχω απογοητευτεί τόσο με την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από την στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράγματα», λέει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο 'Άγιος Παντελεήμων' και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα».

Η σύζυγος του ασθενή είχε καταγγείλει τον γιατρό στην Αστυνομία και είχε ακολουθήσει τις οδηγίες που της δόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τη σύλληψη του γιατρού διαδέχτηκαν μία σειρά από καταγγελίες ασθενών του. Όλοι τους ανέφεραν πως τους είχαν ζητηθεί «φακελάκια» για να χειρουργηθούν αλλά και για να αναλάβει ο ίδιος τη μετεγχειρητική πορεία τους.

Ο γιατρός λέει ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια.