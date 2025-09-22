ΕΛΛΑΔΑ
Ιπποκράτειο: Δεύτερη αναβολή για τη δίκη του καρδιοχειρουργού που κατηγορείται για «φακελάκι»

Συγγενής θύματος του γιατρού που τον κατήγγειλε είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί «προσχηματικό τον λόγο αναβολής»

Φωτογραφία: Unsplash
Για τις 27 Ιανουαρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή της δίκης, ύστερα από αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου, για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο καρδιοχειρουργός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Στο δικαστήριο βρέθηκε η αδερφή του κατηγορούμενου η οποία κατέθεσε, ότι ο καρδιοχειρουργός είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Η πλευρά της γυναίκας που κατήγγειλε τον γιατρό, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσγειωμένα χρήματα 3.000 ευρώ, είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί «προσχηματικό τον λόγο αναβολής», ζητώντας να διερευνηθεί αν όντως ο κατηγορούμενος  νοσηλεύεται, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα όταν ο συνήγορος Προς Υποστήριξη της Κατηγορίας είπε ότι την προηγούμενη φορά ο γιατρός προσκόμισε έγγραφο του ΚΑΤ, επικαλούμενος πτώση από καρέκλα, ο συνήγορος υπεράσπισης απάντησε ότι η πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Η αναβολή της δίκης δόθηκε μετά από την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του γιατρού.

