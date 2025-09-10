ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ιπποκράτειο: «Στην αρχή μου ζήτησε 8 χιλιάρικα» - Νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρουργό που κατηγορείται για «φακελάκι»

Ο κατηγορούμενος γιατρός έχει συλληφθεί και επιπλέον έχει τεθεί σε αναστολή από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιπποκράτειο: «Στην αρχή μου ζήτησε 8 χιλιάρικα» - Νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρουργό που κατηγορείται για «φακελάκι» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Νέες καταγγελίες «βλέπουν το φως» αναφορικά με την υπόθεση του καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο οποίος κατηγορείται πως ζητούσε χρηματικό αντάλλαγμα «φακελάκι» από τους ασθενείς του, προκειμένου να τους χειρουργήσει.

Τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Στo ΕΡΤnews μίλησε αποκλειστικά η νύφης μιας ασθενούς. Η ίδια αποκάλυψε πως ο καρδιοχειρουργός ζήτησε αρχικά από την οικογένεια 8.000 ευρώ για να χειρουργήσει την ασθενή.

«Επειδή κατάλαβε ότι δεν είχαμε τόσα λεφτά, τελικά καταλήξαμε στα 3 χιλιάρικα. Ξεκινάει να τη βάλει, την ανοίξανε τη γυναίκα και μου λέει, δώσε μου τα 3 χιλιάρικα αλλιώς δεν τη βάζουμε χειρουργείο», ανέφερε η συγγενής της ασθενούς.

Η ίδια είπε πως ο γιατρός της είπε χαρακτηριστικά «για να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Γεωργιάδης: «Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο X, αποκάλυψε πως ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου.

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεσή σας θεραπεία.

Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό, το φακελάκι δεν έχει θέση».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ελλάδα / Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις και καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις εκσυγχρονισμού, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές
LIFO NEWSROOM
Hellenic Train: Απεργούν οι μηχανοδηγοί την Πέμπτη - Αντιδρούν σε απολύσεις συναδέρφων τους

Ελλάδα / Hellenic Train: Απεργούν οι μηχανοδηγοί την Πέμπτη - Αντιδρούν σε απολύσεις συναδέρφων τους

«Οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η εταιρεία στα πλαίσια της 'αναδιοργάνωσής της' επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΠΕΠΕ
LIFO NEWSROOM
 
 