Ιπποκράτειο: «Αισθάνθηκα ντροπή, του είπα ότι δεν έχω τόσα χρήματα» λέει η σύζυγος ασθενή του καρδιοχειρουργού

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για «φακελάκι».

Το πρωί της Τρίτης μετά από καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο, ο οποίος φέρεται να λάμβανε «φακελάκια» 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να προσέχει τους ασθενείς του μετεγχειρητικά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, σύζυγος ασθενή που είχε χειρουργηθεί από τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό, περιγράφει τη στιγμή που της ζήτησε χρήματα, μετά από το χειρουργείο του συζύγου της.

«Αρχές Σεπτεμβρίου που έκανε και την εισαγωγή μου είπε “κορίτσι μου εγώ σε σου μιλάω για χρήματα. Όταν (ο σύζυγος) βγήκε από το χειρουργείο και μπήκε στην εντατική, μου λέει “εγώ παίρνω 5.000 ευρώ, εσύ θα μου δώσεις 3.000 ευρώ”. Αισθάνθηκα ντροπή, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Του είπα γιατρέ, δεν έχω τόσα χρήματα», ανέφερε αρχικά.

«Έβλεπα τι γινόταν, δεν ήθελα να το κάνω και αποφάσισα να το αναφέρω στις Αρχές. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πατάνε στην ανάγκη σου. Εύχομαι να σταματήσει το κακό εδώ», συνέχισε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο καρδιοχειρουργός ξαφνιάστηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο γραφείο του, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του.