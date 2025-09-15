Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του τραγουδιστή

Στο νοσοκομείο είναι η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

Φέρεται να αντιμετωπίζει ένα ιατρικό θέμα, το οποίο «είναι σοβαρό» και την οδήγησε τελικά στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το Mega.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμιση» σχολίασε ο δημοσιογράφος εκπομπής Buongiorno που παρουσίασε το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Παρασκευής (12/9), μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καταθέτοντας μήνυση εναντίον μελών της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού του στην ψυχιατρική κλινική, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και μια οικογενειακή φίλη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» ο δικηγόρος του αναφέρθηκε στην ημέρα που ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο αλλά και στους λόγους που ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας, είναι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «προβληματικός» στην Ελλάδα.

«Δυστυχώς ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα, διότι ένας συγγενείς Α ή Β βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα σε ψυχιατρική δομή», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μεκουλίδης.

«Με πήρε τηλέφωνο στις 9 παρά 5 εκείνη την ημέρα στις 14 Αυγούστου και μου λέει: Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτυπήσανε το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου», περιγράφει για την ημέρα εκείνη.