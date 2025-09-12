Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει τους «φυσικούς αυτουργούς» του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Νωρίτερα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στα δικαστήρια, προκειμένου να καταθέσει τη μήνυση, κίνηση την οποία είχε προαναγγείλει από το πρωί, ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργο Μερκουλίδη, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού του στην ψυχιατρική κλινική, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή και μια οικογενειακή φίλη.

Με δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μήνυση σε βάρος των γιατρών και πως η υπόθεση αφορά «ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση». Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος ανέφερε: «Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση».

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει συμφωνήσει σε καμία νέα συνεργασία, παρά τις προτάσεις που δέχεται από επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής. «Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν», κατέληξε.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η Βάσω είναι ηθική αυτουργός»

Στα τέλη του Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε στην ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή, στην οποία τονίζεται, πως η αδελφή του, Βάσω «δεν εμπλέκεται στον εγκλεισμό του» στην ψυχιατρική κλινική.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, απάντησε με δηλώσεις του στο Mega:

«Εμείς δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω η Μαζωνάκη, δεν αναφέραμε το όνομά της καν. Αλλά το ότι ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός».

Στη συνέχεια, ο κ. Μερκουλίδης παρέθεσε δύο γεγονότα τα οποία δεν είχε αναφέρει ξανά νωρίτερα.

«Ένα θα σας πω, που δεν το έχω αναφέρει και είναι αδιαμφισβήτητο, ότι τη Δευτέρα, που ήμασταν στο «Δρομοκαΐτειο» και ο Γιώργος έφυγε, αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και μάλιστα πίεζαν τους γιατρούς φορτικά, και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, πως κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα. Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω η Μαζωνάκη και επανειλημμένα έχει έλθει σε επαφή με τους θεράποντες γιατρούς και ανέφερε τα δικά της».

«Ένα άλλο γεγονός», συνέχισε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, «είναι ότι στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί. Φυσικοί είναι αυτοί που φαίνονται, και ηθικοί αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται».

Για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς περί δικαίωσης της αδελφής του τραγουδιστή σε δικαστική διαμάχη ανάμεσά τους, ο δικηγόρος απαντά: «Δεν γνωρίζω καμία δικαστική υπόθεση που να δικαιώνει την αδελφή του αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν υπάρχει, δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα, που δεν ήμουν δικηγόρος του τότε και είναι προσωρινά».

Τέλος, επισήμανε ότι: «Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα λόγω του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έγινε παράνομα».