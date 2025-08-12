ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Χίο: Απεγκλώβισαν 54 άτομα από τις παραλίες - Αναμένονται ενισχύσεις

Η φωτιά «πολιορκεί» τη Βολισσό - Οι απεγκλωβισμοί των πολιτών έγιναν από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη

LifO Newsroom
Φωτιά στη Χίο/ Eurokinissi
Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τη Χίο με τη φωτιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού.

Έως τις 20:00, φωτιά «πολιορκούσε» τη Βολισσό, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. 

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 54 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες.

Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

