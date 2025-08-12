Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μάχη σε τρία μέτωπα - «Κάηκαν σπίτια» στον Αγαλά

Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.

Από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εναέρια μέσα επιχειρούσαν ρίψεις νερού.

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί: Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Συνολικά επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μαζί με εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από την πλευρά του δήμου Ζακύνθου και της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, συνδράμουν πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες

Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ένα σπίτι και ένα εστιατόριο της περιοχής, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καεί σπίτια ενώ στάχτη έχουν γίνει ένα δάσος και οι καλλιέργειες στην περιοχή.

Σύμμαχος των πύρινων μετώπων είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Ζάκυνθο.