ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή - Τα τρία μέτωπα

Δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή - Τα τρία μέτωπα Facebook Twitter
Η φωτιά στην Αχαΐα εξελίσσεται ανεξέλεγκτα - Τα τρία ενεργά μέτωπα / Φωτ.: Eurokinissi
0

Η φωτιά στην Αχαΐα εξελίσσεται ταχύτατα και το ένα από τα ενεργά μέτωπα, πέρασε από τη Βιομηχανική Περιοχή με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στην Αχαΐα πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών που προσπαθούν να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα.

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει συνολικά τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα που εναλλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Όπως αποδείχθηκε, τα παιδιά είχαν παραποιήσει τις ταυτότητές τους για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο - Ο ένας από τους τρεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης
LIFO NEWSROOM
Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας -Πότε ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Ελλάδα / Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας -Πότε ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, για τον Δεκαπενταύγουστο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων
LIFO NEWSROOM
 
 