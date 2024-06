Εξαφάνιση Μάικλ Μόσλι στη Σύμη: Νέο βίντεο τον δείχνει να περπατά μόνος στο νησί

Νέα πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μερικές από τις τελευταίες γνωστές κινήσεις του δημοσιογράφου του BBC, Δρ. Μάικλ Μόσλι, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται στη Σύμη.

Ο Μόσλι εξαφανίστηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου. Τελευταία φορά εθεάθη να φεύγει από την παραλία του Αγίου Νικολάου για μια βόλτα προς το κέντρο του νησιού, όπου έκανε διακοπές με τη σύζυγό του, Κλερ.

Surveillance footage shows some of the last known movements of British television personality, Dr. Michael Mosley, who is currently missing on the Greek island of Symi.



Mosley vanished on Wednesday, June 5th. He was last seen leaving Saint Nikolas Beach for a solo walk towards… pic.twitter.com/9BhQoA529c