Ερυθρά Θάλασσα: Το ελληνόκτητο τάνκερ MV SOUNION καίγεται για τέταρτη ημέρα - Φόβοι για διαρροή πετρελαίου

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα καίγεται το ελληνόκτητο τάνκερ MV SOUNION, που χτυπήθηκε από τους Χούτι, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, αναφέρει πως υπάρχουν εστίες φωτιάς σε τουλάχιστον 5 σημεία στο κύριο κατάστρωμα του τάνκερ MV SOUNION, το οποίο καίγεται από τις 23 Αυγούστου. Ωστόσο σημειώνεται πως οι εστίες εντοπίζονται γύρω από τις καταπακτές των δεξαμενών πετρελαίου του πλοίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια διαρροής πετρελαίου, ενώ το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στο ίδιο σημείο στα διεθνή ύδατα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, καθώς το MV SOUNION αποτελεί τόσο ναυτιλιακό όσο και άμεσο περιβαλλοντικό κίνδυνο.

