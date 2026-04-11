Έγινε η πρώτη Ανάσταση: Εικόνες από Κέρκυρα με τους «Μπότηδες», Χίο με τον «ιπτάμενο» ιερέα, Ζάκυνθο

Μεγάλο Σάββατο σήμερα και έγινε ήδη η πρώτη Ανάσταση, με εκκωφαντικό θόρυβο και πολυελαίους να σείονται.

Η Μικρή Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή.

Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λίγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ ακολούθησε στις 11:00 το σπάσιμο των Μπότηδων.

Με το σπάσιμο των Μπότηδων, η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα:

Με εκκωφαντικό θόρυβο έγινε η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, χτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση.

Επίσης, όπως κάθε χρόνο στη Χίο, ο πατήρ Χριστόφορος βγαίνει από τη Μεγάλη Πύλη με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για να μεταφέρει πετώντας δαφνόφυλλα, το χαρμόσυνο μήνυμά της Ανάστασης, ενώ τρίζουν οι πολυέλαιοι και οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια.

Πρώτη Ανάσταση στη Χίο με τον «ιπτάμενο» ιερέα:

Με θόρυβο τηρήθηκε το έθιμο του σεισμού και στη Λέσβο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι συμμετείχαν σε αυτό το έθιμο που τηρείται για πάρα πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Αγγέλων.

Με θόρυβο και βαθιά πίστη στην παράδοση, πραγματοποιήθηκε και φέτος το εντυπωσιακό έθιμο της πρώτης Ανάστασης στην Πάτρα. Στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, οι καμπάνες του ναού σήμαναν το χαρμόσυνο μήνυμα και αμέσως το κέντρο της πόλης «σείστηκε» από τον θόρυβο.

Καταστηματάρχες που βρίσκονταν ήδη μέσα στα μαγαζιά τους βγήκαν στους δρόμους και, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, άρχισαν να πετούν λάμπες φθορίου, γυαλικά, κούπες αλλά και δυναμιτάκια, δημιουργώντας ένα εκκωφαντικό σκηνικό.

Το εντυπωσιακό αυτό δρώμενο έχει τις ρίζες του στις αρχές του 20ού αιώνα. Στην περιοχή της Παντάνασσας, λίγα μέτρα από το σημείο όπου πραγματοποιείται σήμερα, οι σιδεράδες της εποχής πετούσαν στον δρόμο μεταλλικά αντικείμενα όπως φτυάρια και αξίνες, προκειμένου να δημιουργήσουν θόρυβο και να αναγγείλουν την Ανάσταση.

Πρώτη Ανάσταση στην Κωνσταντινούπολη με δάφνες:

Με αντίστοιχες εικόνες μεταδόθηκε το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης από τις εκκλησίες της Ρόδου.

Οι Ιεροί Ναοί σείστηκαν από το δυνατό χτύπημα των θρονιών (στασιδιών), τη στιγμή που εψάλη- κατά τον Εσπερινό της Αναστάσεως- το πανηγυρικό τροπάριο «Ανάστα ο Θεός…», σηματοδοτώντας τη νίκη του Χριστού επί του Θανάτου.

Ήχησε το χαρμόσυνο μήνυμα της πρώτης Ανάστασης στη Μητρόπολη Αθηνών:

Eιδική αποστολή για το Άγιο Φως αναχώρησε με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή κινήθηκε από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά, πριν μεταβεί στα Ιεροσόλυμα: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

Το Άγιο Φως μεταφέρουν στην Ελλάδα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Άγιο Φως στην Ελλάδα: Τι ώρα φτάνει το απόγευμα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πώς γεννήθηκε η παράδοση της πασχαλινής λαμπάδας;