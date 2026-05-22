Όλυμπος: Αγνοείται για τρίτη ημέρα ο 25χρονος ορειβάτης - Διακοπή των ερευνών λόγω καιρού

Αγνοούμενος για τρίτη ημέρα παραμένει ο 25χρονος ορειβάτης στον Όλυμπο και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν διακοπεί λόγω επιδείνωσης του καιρού.

Τα ίχνη του νεαρού ορειβάτη χάθηκαν από την Τρίτη 19 Μαΐου, όταν ο 25χρονος επιχείρησε ανάβαση προς τον Μύτικα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και τα drones της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, επιστρέφουν, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στις βάσεις τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, στο σημείο του καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο πέφτει χαλάζι, σημειώνεται χιονόπτωση και επικρατούν ανεμοθύελλες. Οι αρχές θα συνεχίσουν τις έρευνες, εφόσον υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Όλυμπος: Ο ορειβάτης που αγνοείται φέρεται να μην είχε εξοπλιστεί κατάλληλα

Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων της ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), Αλέξανδρο Λιάμο, η ομίχλη στην περιοχή δυσκόλεψε τις έρευνες.

Ο ορειβάτης, σύμφωνα με τον ίδιο, «ξεκίνησε από το καταφύγιο στο Σπήλιος Αγαπητός. Ξεκίνησε από τα 2.100 μέτρα υψόμετρο. Από τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για μία ανάβαση αυτού του είδους, όπου ακόμη επικρατούν χειμερινές συνθήκες στις κορφές. Του γίνανε συστάσεις να μην ξεκινήσει. Βέβαια, ο συγκεκριμένος τις παρέβλεψε και συνέχισε».