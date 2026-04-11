Άγιο Φως στην Ελλάδα: Τι ώρα φτάνει το απόγευμα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από τον Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Αγιο Φως.

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα, το Αγιο Φως μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Αγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00.

Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Αγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Η τελετή για το Άγιο Φως

Το Άγιο Φως ή Φως της Αναστάσεως είναι η φλόγα («φως») που συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού. Ανάβει στο ιερό κάθε ορθόδοξου ναού και μεταδίδεται από τον ιερέα στους πιστούς κατά την τελετή της Αναστάσεως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Τελετή αφής και μετάδοσης Αγίου Φωτός γίνεται πριν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου και στον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κάνοντας χρήση σχετικού προνομίου, εισέρχεται στο λεγόμενο «κουβούκλιο» του Τάφου, ανάβει από κανδήλα δύο δέσμες 33 λαμπάδων διαβάζοντας ευχή καθαγιασμού και κατόπιν μεταδίδει το Άγιο Φως στους συγκεντρωμένους πιστούς και στα άλλα δόγματα.

Ισχυρισμοί περί θαυματουργικού τρόπου αφής της φλόγας στον Πανάγιο Τάφο, οι οποίοι κατά καιρούς ανά τους αιώνες χρησιμοποιήθηκαν από κληρικούς για ισχυροποίηση της θέσης τους έναντι αλλοδόξων και αλλοπίστων, έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση σε μερίδα πιστών ότι πρόκειται περί κατ' έτος επαναλαμβανόμενου θαύματος.

Εντούτοις, δημοσιογραφικές έρευνες που περιλαμβάνουν μαρτυρίες κληρικών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με γνώση των λεπτομερειών της τελετής, έχουν αποδείξει ότι το Άγιο Φως ανάβει από κανδήλα που έχει προηγουμένως τοποθετηθεί από τον Σκευοφύλακα εντός του κουβουκλίου και έχει ανάψει από αυτόν με αναπτήρα ή σπίρτα.

Οι κληρικοί του Πατριαρχείου δηλώνουν ότι το θαύμα είναι ο καθαγιασμός της φυσικής φωτιάς που λαμβάνεται από την κανδήλα που εισέρχεται εντός του Πανάγιου Τάφου, και όχι το άναμμα με υπερφυσικό τρόπο σβησμένης κανδήλας ή κεριών. Το ίδιο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στις ανακοινώσεις του μιλάει μόνο για «τελετή του Αγίου Φωτός».

