Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα στην Ευρώπη

Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα χανταϊού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού ανακοίνωσε νωρίτερα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Στη δήλωσή του αναφέρει: «Η Ολλανδία επιβεβαίωσε σήμερα ένα νέο κρούσμα σε μέλος του πληρώματος που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη, επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία και έκτοτε βρίσκεται σε καραντίνα».

Χανταϊός: Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Συνολικά έχουν καταγραφεί 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προέτρεψε τις χώρες να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου μετά τον εντοπισμό του νέου κρούσματος.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τις πληγείσες χώρες να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να κινούνται προσεκτικά για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χανταϊός: Ο βαθμός κινδύνου για την Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) έχει προσδιορίσει τον κίνδυνο για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο ως πολύ χαμηλό. Αυτό αφορά και την Ελλάδα. Η συρροή κρουσμάτων που απασχολεί την επικαιρότητα προκλήθηκε από τον ιό των Άνδεων, που δεν είναι παρών στην Ευρώπη διότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο τρωκτικό που τον «φιλοξενεί».

Ο ευρωπαϊκός και ασιατικός χανταϊός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, ενώ ο ιός των Άνδεων χρειάζεται για τη μετάδοση από άτομο σε άτομο στενή και παρατεταμένη επαφή, ιδίως κατά τις πρώτες μέρες της νόσησης. Με τη λήψη των μέτρων περιορισμού, τα νέα περιστατικά της νόσου από την αρχική συρροή του κρουαζιερόπλοιου αναμένεται να λιγοστέψουν δραστικά, μέχρις ότου η συρροή αυτή να εκτονωθεί πλήρως.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ