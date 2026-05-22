Οσμή αερίου στην Αττική: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της ρύπανσης

Παρότι η έντονη οσμή που έγινε αισθητή την Τρίτη σε αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων έχει πλέον εξασθενήσει, οι έρευνες για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά της συνεχίζονται, με επιστήμονες να επιχειρούν να εντοπίσουν την πιθανή πηγή της.

Η ερευνητική ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών χρησιμοποίησε μετεωρολογικά δεδομένα και μοντέλα προσομοίωσης για να αναλύσει την πορεία διασποράς της δυσοσμίας και να χαρτογραφήσει τις πιθανές περιοχές από όπου ξεκίνησε.

Οι ερευνητές επεξεργάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, βασισμένα σε δεδομένα υψηλής ανάλυσης που περιλάμβαναν την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων, καθώς και στοιχεία για τη θερμοκρασία και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο, πιθανή πηγή της ρύπανσης φαίνεται να βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα, με τη δυσοσμία να μεταφέρεται στη συνέχεια προς κατοικημένες περιοχές και να φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Το γεγονός ότι το σημείο εντοπίζεται στη θάλασσα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής κάποιου πλοίου που βρισκόταν ή κινούνταν στην περιοχή.

Το δεύτερο σενάριο τοποθετεί την πιθανή εστία νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εμφανίζεται μέχρι στιγμής πιο συμβατό με τον τρόπο εξάπλωσης της οσμής και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα.

Από τη σύγκριση των δύο βασικών σεναρίων, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πιθανότερη περιοχή προέλευσης της δυσοσμίας βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο σημεία που εξετάστηκαν. Η αναδρομική ανάλυση της πορείας της ρύπανσης έχει ήδη οδηγήσει τις αρχές σε συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη ενδιαφέροντος.

Τα ευρήματα της έρευνας έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια υπουργεία, ενώ οι επιστήμονες ζητούν και τη συνδρομή των πολιτών. Το Αστεροσκοπείο καλεί όσους αντιλήφθηκαν τη δυσοσμία να δηλώσουν την ώρα και τα χαρακτηριστικά της, ώστε να ενισχυθεί η βάση δεδομένων και να διευκολυνθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ένα τρίτο σενάριο εξετάστηκε επίσης από την επιστημονική ομάδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ