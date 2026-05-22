Στολίσκος για τη Γάζα: Στην Αθήνα οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla - «Ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει»

Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και κακοποίηση ακτιβιστών από το Ισραήλ

Αγκαλιές κατά τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον Στολίσκο για τη Γάζα / Φωτ.: Eurokinissi
Έφτασαν στην Αθήνα οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, μετά την αναχαίτισή τους από το Ισραήλ.

Ακτιβιστές από κάθε χώρα, καταγγέλλουν τη βίαιη μεταχείρισή τους όσο βρίσκονταν υπό κράτηση, με αναφορές για ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση.

Μεταξύ των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που επέστρεψαν στην Ελλάδα, είναι και ο Παντελής, ο οποίος μιλά για «την πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής του».

«Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μώλωπες. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με σημαίες της Παλαιστίνης και συνθήματα αλληλεγγύης στους ακτιβιστές, που επαναπατρίστηκαν.  

Φωτ.: Eurokinissi

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι 19 Έλληνες πολίτες έφτασαν στις 21:00 με εμπορική πτήση στην ελληνική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχρηζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση των απαραίτητων εξετάσεων.
 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, δύο από τους 19 Έλληνες ακτιβιστές, περιέγραψαν: «Και τα 19 άτομα της ελληνικής αποστολής υποστήκαμε βασανιστήρια, τόσο κατά την απαγωγή μας σε ένα κρατικά οργανωμένο πλοίο-φυλακή, όσο και κατά την παράνομη κράτησή μας από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ».
 

Γάζα: Εικόνες ντροπής με πρωταγωνιστή τον υπουργό Γκβιρ

Της απέλασης και απελευθέρωσης των ακτιβιστών προηγήθηκε το βίντεο με πρωταγωνιστή τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να ταπεινώνει τους υπό κράτηση ακτιβιστές που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε κρατούμενους ακτιβιστές γονατισμένους στο έδαφος με δεμένα χέρια, ενώ ο ίδιος τους χλεύαζε μπροστά στην κάμερα. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ άλλων, η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να εξεταστεί το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος του Γκβιρ. Ο Ταγιάνι έκανε λόγο για «παρενόχληση και ταπείνωση» των ακτιβιστών και για παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

