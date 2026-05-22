Μαρουσάκης: Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας - Η αστάθεια κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο

Σε τροχιά έντονης καιρικής αστάθειας εισέρχεται σήμερα η χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί αρχικά πως τις επόμενες ώρες ένα διήμερο κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι γεμάτο, με βροχές, καταιγίδες και έντονη νεφική δραστηριότητα, ενώ το κύμα αστάθειας κορυφώνεται το Σάββατο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η πιο επιβαρυμένη ημέρα, καθώς τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και θα εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, επηρεάζοντας πολλές περιοχές.

Την Κυριακή η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν περαιτέρω, χωρίς όμως να εκλείψει πλήρως η αστάθεια.

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το Σάββατο αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του κύματος αστάθειας που επηρεάζει τη χώρα, με τον καιρό να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ένταση και έκταση φαινομένων.

Σε πολλές περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν θα περιοριστούν μόνο στην ξηρά, αλλά πρόσκαιρα θα επηρεάσουν και θαλάσσιες ζώνες τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, καθώς και σε περιοχές όπως η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος αλλά και η Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

Δεν αποκλείεται κατά τόπους οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με συχνούς κεραυνούς.

Προς τις βραδινές ώρες του Σαββάτου η αστάθεια θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, ωστόσο την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει άστατος. Παρότι το πρωί θα υπάρχει σχετική βελτίωση, το απόγευμα αναμένονται εκ νέου μπόρες και καταιγίδες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με πιο τοπικό χαρακτήρα.



Ανάλογη εικόνα θα παρουσιάσει και η Δευτέρα, με πιο περιορισμένα όμως φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το άστατο καιρικό μοτίβο θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και καταιγίδων, μέχρι να υπάρξει πιο σταθερή επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών.