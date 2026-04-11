Μεγάλο Σάββατο: Η ιστορία πίσω από το έθιμο των «Μπότηδων» στην Κέρκυρα

Το Μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα με τους «Μπότηδες», σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο.

Οι δρόμοι γεμίζουν φασαρία, χαμόγελα και ενθουσιασμό, καθώς οι ντόπιοι και οι επισκέπτες συμμετέχουν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά και θορυβώδη έθιμα της Ελλάδας.

Το σπάσιμο των κανατιών, ή αλλιώς τους «Μπότηδες».

Πρόκειται για μια παράδοση με βαθιές ρίζες, που συνδέει τον χριστιανισμό με τα αρχαία έθιμα της περιοχής.

Η ιστορία πίσω από τους «Μπότηδες»

Το έθιμο χάνεται στα βάθη της Ενετοκρατίας, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες για την προέλευσή του.

Μια από αυτές θέλει τους Καθολικούς της εποχής να πετούν τα παλιά τους αντικείμενα στην αρχή του χρόνου, ώστε να κάνουν χώρο για νέα και καλύτερα πράγματα.

Οι Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν την ιδέα, αντικαθιστώντας τα παλιά αντικείμενα με κανάτια, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερη φασαρία και ενθουσιασμό.

Μια άλλη θεωρία, επαναφέρει το έθιμο στην αρχαία Ελλάδα.

Τον Απρίλιο, οι αρχαίοι γιόρταζαν την αρχή της γεωργικής περιόδου, πετώντας τα παλιά κανάτια για να γεμίσουν τα καινούρια με τους νέους καρπούς.

Σε κάθε περίπτωση, οι Κερκυραίοι φαίνεται ότι αρέσκονται να ξορκίζουν το κακό και να σηματοδοτούν το τέλος του χειμερινού λήθαργου και την αναγέννηση της φύσης.