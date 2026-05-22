Ο Ηρακλής Πουαρό επιστρέφει με νέα τηλεοπτική σειρά από το BBC

Η νέα παραγωγή αναπτύσσεται σε συνεργασία με την εταιρεία Agatha Christie Limited

The LiFO team
Φωτ.: ITV - LWT Productions
Ο Ηρακλής Πουαρό επιστρέφει στη μικρή οθόνη, καθώς το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική μεταφορά του διάσημου ντετέκτιβ της Αγκάθα Κρίστι.

Σύμφωνα με το Deadline, το βρετανικό δίκτυο εξασφάλισε τα δικαιώματα της σειράς έπειτα από ανταγωνισμό με άλλες πλατφόρμες και τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η νέα παραγωγή αναπτύσσεται από τη Mammoth Screen, εταιρεία που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με αρκετές μεταφορές έργων της Αγκάθα Κρίστι, σε συνεργασία με την Agatha Christie Limited.

Η επιστροφή του Πουαρό αναμένεται πάντως να συνοδευτεί από υψηλές προσδοκίες, καθώς πολλοί τηλεθεατές εξακολουθούν να θεωρούν ως οριστική την ερμηνεία του David Suchet. Ο Βρετανός ηθοποιός ενσάρκωσε τον διάσημο ντετέκτιβ σε 70 επεισόδια της σειράς Agatha Christie’s Poirot, η οποία προβλήθηκε από το 1989 έως το 2013 και μετέφερε σχεδόν όλες τις σημαντικές ιστορίες του χαρακτήρα στην τηλεόραση.

Κατά καιρούς, τον Πουαρό έχουν υποδυθεί επίσης ηθοποιοί όπως ο Peter Ustinov και ο Kenneth Branagh, ωστόσο η εκδοχή του Suchet θεωρείται από πολλούς η πιο χαρακτηριστική στην ιστορία του χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τον ηθοποιό που θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά, ενώ η διαδικασία επιλογής φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Agatha Christie παραμένει η πιο εμπορική συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας όλων των εποχών, με πωλήσεις που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Πουαρό αποτελεί τον πιο γνωστό χαρακτήρα της, έχοντας εμφανιστεί σε 33 μυθιστορήματα και 51 μικρές ιστορίες.

Με πληροφορίες από Euronews, Deadline

Αγκάθα Κρίστι: Η «μαμά» του Ηρακλή Πουαρό και της αστυνομικής λογοτεχνίας

Βιβλίο / Αγκάθα Κρίστι: Η «μαμά» του Ηρακλή Πουαρό και της αστυνομικής λογοτεχνίας

Σαν σήμερα το 1976 πεθαίνει η πιο γνωστή συγγραφέας μυστηρίου που βρέθηκε στο Βιβλίο Γκίνες επειδή πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία του μυθιστορήματος, κερδίζοντας πάντα τα στοιχήματα της εφηβείας μας
ΓΙΩΡΓΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

