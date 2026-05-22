Κρήτη: Τι υποστηρίζει η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με αιμάτωμα

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τρίχρονο κορίτσι, το οποίο φέρει σοβαρά τραύματα, εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του.

Η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνου, την ώρα που οι αρχές περιμένουν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας της, ώστε να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα σοβαρά τραύματα, που φέρει το παιδί, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες από τους γιατρούς

Κρήτη: Τι ισχυρίζεται η μητέρα του 3χρονου παιδιού

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν άμεσα, μέσω απεικονιστικών εξετάσεων, την ύπαρξη υποσκληρίδιου αιματώματος στο κεφάλι και ξεκίνησαν τη διαδικασία επείγουσας διακομιδής του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης ανέφερε στο neakriti.gr ότι «το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα στο δεξί βραχιόνιο, καθώς και πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις. Παραμένει διασωληνωμένο, ενώ σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε τόσο το αιμάτωμα όσο και θλάσεις στον εγκέφαλο. Η κατάσταση του παιδιού εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, κ. Γιώργος Μπέας, δήλωσε ότι «κατά τον παιδιατρικό και απεικονιστικό έλεγχο εντοπίστηκε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι του παιδιού. Το περιστατικό αξιολογήθηκε άμεσα από νευροχειρουργό και παιδοχειρουργό».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η μητέρα του παιδιού, το τρίχρονο κορίτσι βρισκόταν μαζί της και με συγγενικά πρόσωπα σε παιδική χαρά των Χανίων πριν το περιστατικό.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ με εντολή της Εισαγγελίας η μητέρα κρατείται προσωρινά με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο πατέρας του παιδιού, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κοριτσάκι.

Με πληροφορίες από neakriti.gr