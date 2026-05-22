Θεσσαλονίκη: Πινακίδα έπεσε στο κεφάλι 40χρονης στο κέντρο της πόλης

Μια 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν πινακίδα σήμανσης αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της, ενώ περπατούσε στο πάρκο Ξαρχάκου.

Η Κλεονίκη Κυρκοπούλου περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι κινούνταν πεζή στην περιοχή όταν η πινακίδα έπεσε ξαφνικά και τη χτύπησε στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα και απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το περιστατικό δυσάρεστο και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν κάποιο όχημα να είχε προσκρούσει νωρίτερα στην πινακίδα, προκαλώντας φθορά στη στήριξή της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Η πινακίδα που βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο αντικαταστάθηκε μετά το συμβάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή με τραυματίες μεταξύ 20 ατόμων σε γλέντι

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός στον ποταμό Λουδία