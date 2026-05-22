ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πινακίδα έπεσε στο κεφάλι 40χρονης στο κέντρο της πόλης

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου υποβλήθηκε σε ράμματα 

The LiFO team
The LiFO team
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΤ
0

Μια 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν πινακίδα σήμανσης αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της, ενώ περπατούσε στο πάρκο Ξαρχάκου.

Η Κλεονίκη Κυρκοπούλου περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι κινούνταν πεζή στην περιοχή όταν η πινακίδα έπεσε ξαφνικά και τη χτύπησε στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα και απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το περιστατικό δυσάρεστο και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν κάποιο όχημα να είχε προσκρούσει νωρίτερα στην πινακίδα, προκαλώντας φθορά στη στήριξή της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Η πινακίδα που βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο αντικαταστάθηκε μετά το συμβάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ

Ελλάδα / 17 Νοέμβρη: Ποια μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παραμένουν στη φυλακή

Ο Σάββας Ξηρός θεωρείται ένα από τα κομβικά πρόσωπα στην πορεία εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη, καθώς η έκρηξη βόμβας στα χέρια του αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

Ελλάδα / Χανιά: Πυκνή θαμνώδης βλάστηση και ξερά κλαδιά «έκρυβαν» τη σορό του 33χρονου για μήνες

Η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και σήμερα αναμένεται να μεταβούν εκεί οι γονείς του για την πλήρη επιβεβαίωση
THE LIFO TEAM
 
 