Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ενημέρωση προς το κοινό σε περίπτωση βροχής

Οι φαν των Iron Maiden στην Ελλάδα, ετοιμάζονται για τη μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 23 Μαΐου.

Εν μέσω, ωστόσο, της αστάθειας του καιρού που εκτιμάται πως θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, η διοργάνωση της συναυλίας εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης, μια ανακοίνωση για το κοινό.

«Σε περίπτωση που οι Iron Maiden φέρουν μαζί τους τον βρετανικό καιρό το Σάββατο, έχετε μαζί τα αδιάβροχά σας, όχι τις ομπρέλες σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από Α4 (21cm x 30cm)», έγραψε, μεταξύ άλλων, η High Priority στο Instagram.

Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Πληροφορίες για την είσοδο των φαν

Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης, οδηγίες για την πρόσβαση των φαν στο ΟΑΚΑ, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις με σχετικές βοηθητικές εικόνες.

Είσοδος για Αρένα

Για όσους αγόρασαν εισιτήριο Αρένας, αναφέρει: «Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη) Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. "P")».

Είσοδος καθήμενων

Για όσους αγόρασαν εισιτήριο καθήμενων, η High Priority ενημερώνει: «Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 και 8 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 25, (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31, 33

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 11

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. "P")».

Είσοδος για ΑμεΑ

Για Parking ΑμεΑ, η εταιρεία αναφέρει: «Εχει προβλεφθεί ειδικό voucher στάθμευσης μέσω της Πύλης Β για όλους τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ, το οποίο θα σας αποσταλεί το επόμενο διάστημα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να συμβάλετε στην καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση όλων».

Για προσέλευση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τονίζεται: «Για όσους επιλέξουν να προσέλθουν με μέσα μαζικής μεταφοράς (Σταθμός "Ειρήνη") έχει οριστεί σημείο συνάντησης (Meeting Point – βλ. χάρτη) δίπλα στο Box Office (πλησίον εισόδου 1-35) στις ακόλουθες ώρες :

•17:00

•18:00

•19:00

Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται άτομο της παραγωγής, το οποίο θα σας υποδέχεται και θα σας συνοδεύει με ασφάλεια προς τη Θύρα 25, όπου βρίσκονται οι θέσεις σας».