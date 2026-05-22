Άννα Καφέτση: Τη Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, ιδρυτικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ και επιμελήτριας εκθέσεων.

Η Άννα Καφέτση υπήρξε 14 χρόνια διευθύντρια στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και δικαίως θεωρείται η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Σημαντική ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια με πολλές εμβληματικές εκθέσεις εικαστικών στο ενεργητικό της.

Μετά την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, ανέλαβε τη διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου annexM του Μεγάρου Μουσικής.

«Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή, τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά μου. Βρήκα πολλές δυσκολίες ακόμη και επιθέσεις, γιατί ο εικαστικός χώρος είναι πολύπαθος, ένας αμαρτωλός χώρος εδώ και δεκαετίες. Έχω όρια που δεν έχουν να κάνουν με κούραση ή παραίτηση μπροστά σε πόλεμο και πίκρες. Αυτό το έχω αποδείξει. Τα όριά μου είναι μόνο αν δω ότι κινδυνεύει το Μουσείο να ματαιωθεί. Είναι η μόνη κόκκινη κλωστή. Γι' αυτό συνεχίζω να ανέχομαι πολλά σε προσωπικό επίπεδο που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα ανεχόμουν» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη LiFO.

Άννα Καφέτση: Η ανακοίνωση του ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του μουσείου.



Η Άννα Καφέτση υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του από το 2000 έως το 2014 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα, πάντα με σοβαρότητα και συνέπεια. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.



Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση.



Η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στο πεδίο της επιμέλειας και στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδης και διαρκές σημείο αναφοράς. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της. Αφήνει πίσω της ένα μεγάλο έργο και ένα μεγάλο κενό».

Άννα Καφέτση: Η πορεία και το έργο της

Η Άννα Καφέτση γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1955 στην Αθήνα.

Το 1977, πήρε το πτυχίο Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ από το 1977 έως το 1982 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική και την Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη (University Paris- I).

Η Άννα Καφέτση, διδάκτωρ φιλοσοφίας/αισθητικής (Πανεπιστήμιο Paris Panthéon-Sorbonne), ήταν ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) (2000-2014) και πρώην επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης (Συλλογές 20ού αιώνα, 1983-1999).

Από το 2016 έως το 2026 διεύθυνε το annexM, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Επιμελήθηκε πολυάριθμες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων οι: «Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου – Η ελληνική εμπειρία», Εθνική Πινακοθήκη 1992· «Ρωσική Πρωτοπορία – Η Συλλογή Γ. Κωστάκη», Εθνική Πινακοθήκη 1995· «Σύνοψις 1-3 (Επικοινωνίες, Θεολογίες, Μαρτυρίες)», ΕΜΣΤ 2000-2003· «Διαπολιτισμοί», ΕΜΣΤ 2004· «Βιντεογραφίες – Οι πρώτες δεκαετίες», ΕΜΣΤ 2005· «Ο Μεγάλος Περίπατος», ΕΜΣΤ 2006· «Διεμπειρίες», ΕΜΣΤ/798 Space, Πεκίνο 2008· «Ηeart in Ηeart», ΕΜΣΤ 2008· «Τέχνης Πολιτική», ΕΜΣΤ 2010· «Sonic Time, λόγος-ήχος-σιωπή», ΕΜΣΤ 2012· «Ο Κήπος βλέπει», annexM 2017· Τριλογία Η Άγραφη Βιβλιοθήκη («Ο τελευταίος αναγνώστης», «Μετά τη Βαβέλ»), annexM 2018-2019· ατομικές εκθέσεις καλλιτεχνών, όπως οι: Kωνσταντίνος Παρθένης, Θεόδωρος Στάμος, Βλάσης Κανιάρης, Γιάννης Τσαρούχης, Chen Zhen, Γιάννης Κουνέλλης, Kimsooja, Shirin Neshat, Y.Z. Kami, Young-Hae Chang Heavy Industries, Yang Fudong, Gulsun Karamustafa, Maaria Wirkkala, Carlos Garaicoa, Dilek Winchester, Andrea Bowers, Γιώργος Ξένος, μεταξύ άλλων.

Έχει συγγράψει και επιμεληθεί πολυάριθμους καταλόγους, άρθρα, μονογραφίες.

