Την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου υποδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον σύζυγό της, αντιναύαρχο σερ Τίμοθι Λόρενς, με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του Ναζισμού, πρόσθεσε πως Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη την μάχη.

Σημείωσε, ακόμα, ότι η παρουσία της πριγκίπισσας στις επετειακές εκδηλώσεις θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα από κοινού Ελλήνων και Βρετανών σε εκείνη την εισβολή του Ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης.

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα για την πριγκίπισσα Άννα

Επίσης, τόνισε ότι η πριγκίπισσα Άννα, υπό την ιδιότητά της, ως προέδρου των Πολεμικών Κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας, θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στα Χανιά της Κρήτης και να διαπιστώσει την έκταση της συναδέλφωσης των λαών μας, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και την συναδέλφωση των λαών μας, η οποία συνεχίστηκε και μετά από εκεί, και μας φέρνει σήμερα, δύο λαούς, δύο χώρες, κοντά στον αγώνα μας για επικράτηση της διεθνούς ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος και στις άλλες ιδιότητες της πριγκίπισσας, που συνδέουν τις δύο χώρες, επισήμανε, ότι είναι επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής Μεγάλης Βρετανίας, και συμπλήρωσε πως καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μήνυμα του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ χρήσιμο σήμερα να ακουστεί και πάλι, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων συρράξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ώστε να επικρατήσει το πνεύμα της καταλλαγής και της ειρήνης.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Βρετανία υπήρξε θαλασσοκράτειρα για αιώνες, υπογραμμίζοντας πως στη σημερινή εποχή, το Εμπορικό Ναυτικό της Ελλάδας είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο Εμπορικό Ναυτικό του κόσμου, οπότε και με την άλλη ιδιότητα της πριγκίπισσας Άννας, ως επικεφαλής της Αποστολής για τους Ναυτικούς, έχει προσφέρει εδώ και τέσσερις δεκαετίες σιγουριά, συμπαράσταση, αισιοδοξία στους ανθρώπους της θάλασσας.

«Συνεπώς, μέσα από τις διάφορες ιδιότητες, τις οποίες υπηρετείτε επάξια επί σειρά ετών, συνδέεστε πολύ στενά με τη χώρα που βρίσκεστε σήμερα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφού καλωσόρισε και πάλι την πριγκίπισσα Άννα και τον σύζυγό της στη χώρα μας ευχήθηκε η αποστολή και η παρουσία τους στην Ελλάδα να ευδοκιμήσει και να πετύχουν τους στόχους τους.

Η συζήτηση της πριγκίπισσας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Από την πλευρά της, η πριγκίπισσα Άννα, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη φιλοξενία, τόνισε ότι «ο εορτασμός της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς, αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους».

Επίσης, είπε ότι έχει επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και αργότερα για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο, όπως επεσήμανε.

Όσον αφορά στην αποστολή για τους Ναυτικούς, επεσήμανε ότι είναι ένας Οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Όπως εξήγησε, «έχει, πλέον, παρουσία σε 50 χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρει βοήθεια στους ναυτικούς ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο ή τη φυλή τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κίνημα πια σε όλον τον κόσμο».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι σε αυτήν τη φάση της ζωής της ενδιαφέρεται για την ιστορική οπτική και απευθυνόμενη στον κ. Τασούλα συμπλήρωσε: «Εσείς γνωρίζετε την Ιστορία με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο από ό,τι εγώ. Εγώ πρέπει να πω ότι την παρακολουθώ στο πέρασμα του χρόνου».

Νωρίτερα, η πριγκίπισσα Άννα, μιλώντας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τόπο καταγωγής του, τα Ιωάννινα, καθώς και για την Κέρκυρα, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τασούλας, μιλώντας για τη χθεσινή επίσκεψη στο νησί, τονίζοντας πως αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους Βρετανούς.