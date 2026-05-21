Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της 17Ν

Με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αποφυλακίζεται ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μέχρι σήμερα, κρατούνταν στις Φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφήνεται ελεύθερος με αυστηρούς όρους, όπως να έχει μόνιμη κατοικία, να μην φύγει από τη χώρα και να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ της περιοχής του.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Ποιος είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της 17Ν

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι και θεωρείται ηγετική μορφή της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, η οποία έδρασε στην Ελλάδα από το 1975 έως το 2002.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι γιος του γνωστού αριστερού διανοούμενου και στελέχους της Αντίστασης, Δημήτρη Γιωτόπουλου, ιστορικού ηγέτη του αρχειομαρξιστικού κινήματος. Σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά στη Γαλλία και για χρόνια έζησε ανάμεσα σε Παρίσι και Αθήνα.

Οι ελληνικές αρχές τον συνέλαβαν το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, λίγο μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, που ξεκίνησε έπειτα από την αποτυχημένη βομβιστική ενέργεια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά.

Στη μεγάλη δίκη της 17Ν, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατηγορήθηκε ως ο βασικός καθοδηγητής και ιδεολογικός πυρήνας της οργάνωσης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σειρά ανθρωποκτονιών, βομβιστικών επιθέσεων και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και πολυετείς καθείρξεις. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η υπόθεση σε βάρος του ήταν πολιτική δίωξη.

Η 17 Νοέμβρη ευθύνεται για 23 δολοφονίες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί, Βρετανοί και Τούρκοι διπλωμάτες, Έλληνες πολιτικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Θεωρείται η πιο πολύνεκρη ένοπλη οργάνωση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ