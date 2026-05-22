ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κούβα: Ο ΥΠΕΞ κατηγορεί τον Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης

«Ψεύδεται προκειμένου να υποκινήσει στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα», είπε ο Μπρούνο Ροδρίγκες για τον Μάρκο Ρούμπιο

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ Facebook Twitter
Ο Μάρκο Ρούμπιο / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας καταλογίζει στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του, με το να χαρακτηρίζει την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Όπως δήλωσε ο Ροδρίγκες: «Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά προκειμένου να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα».

Τέλος, ο Ροδρίγκες υπογράμμισε, ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον, ότι προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στη χώρα του.

Κούβα: Οι δηλώσεις Ρούμπιο για το ενδεχόμενο «ειρηνικής συμφωνίας»

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο δήλωσε, ότι η πιθανότητα μιας ειρηνικής συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας «δεν είναι υψηλή αυτή τη στιγμή». Την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει την εκστρατεία πίεσης εναντίον της κυβέρνησης της Κούβας, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν πάντα μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αυτή παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Είμαι απλώς ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί αυτό, δεδομένου του ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι υψηλή. Αλλά αν αλλάξουν γνώμη, ξέρετε, είμαστε εδώ. Και εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε».

Κούβα: Το μήνυμα Ρούμπιο στα ισπανικά

Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο απηύθυνε μήνυμα στα ισπανικά προς τον κουβανικό λαό, κατηγορώντας την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας για διαφθορά και προτείνοντας μια «νέα σχέση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα.

Η παρέμβασή του συνέπεσε με τις πληροφορίες περί απαγγελίας κατηγοριών από τις αμερικανικές αρχές σε βάρος του πρώην ηγέτη της χώρας Ραούλ Κάστρο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ρούμπιο έστρεψε τα πυρά του κυρίως κατά της GAESA, του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που ελέγχεται από τις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι κατασκευές και το λιανεμπόριο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο όμιλος ελέγχει περίπου το 70% της κουβανικής οικονομίας και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 18 δισ. δολαρίων.

«Κερδίζουν από τα ξενοδοχεία, τις κατασκευές, τις τράπεζες, τα καταστήματα, ακόμη και από τα χρήματα που σας στέλνουν οι συγγενείς σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα περνούν από τα χέρια τους», ανέφερε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του. «Από αυτά τα χρήματα κρατούν ποσοστό, αλλά τίποτα από τα κέρδη της GAESA δεν φτάνει στον κουβανικό λαό».
 

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΗΠΑ

Διεθνή / Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας;

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο και άλλα αδικήματα στον Ραούλ Κάστρο, για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών Κουβανών εξορίστων το 1996
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αν περάσουν, θα αποτελέσουν μια σημαντική πολιτική ταπείνωση για τον Αμερικανό πρόεδρο
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ ΙΤΑΜΑΡ ΜΠΕΝ-ΓΚΒΙΡ

Διεθνή / «Γνώριζα ποιος ήταν και δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή» λέει η ακτιβίστρια που φώναξε στον Μπεν-Γκβιρ

Για την εμπειρία της μιλά η ακτιβίστρια Κατρίονα Γκράχαμ, η οποία φώναξε σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης μπροστά στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πριν άνδρες ασφαλείας την ακινητοποιήσουν βίαια στο έδαφος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ THE LATE SHOW

Διεθνή / Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους, ήταν σαν νεκρός»

«Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Μουσείο για την ιστορία των γυναικών κόλλησε επειδή η δεξιά θέλει να αποκλείσει τις τρανς γυναίκες

Διεθνή / Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής στο επίκεντρο της μάχης για μουσείο γυναικών χωρίς τρανς γυναίκες στις ΗΠΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε νομοσχέδιο για το Smithsonian American Women’s History Museum, μετά την προσθήκη διατάξεων που αποκλείουν τις τρανς γυναίκες από την αφήγηση του μουσείου και δίνουν στον Ντόναλντ Τραμπ λόγο για την τελική του τοποθεσία.
THE LIFO TEAM
 
 