Κούβα: Ο ΥΠΕΞ κατηγορεί τον Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας καταλογίζει στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του, με το να χαρακτηρίζει την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Όπως δήλωσε ο Ροδρίγκες: «Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά προκειμένου να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα».

Τέλος, ο Ροδρίγκες υπογράμμισε, ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον, ότι προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στη χώρα του.

Κούβα: Οι δηλώσεις Ρούμπιο για το ενδεχόμενο «ειρηνικής συμφωνίας»

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο δήλωσε, ότι η πιθανότητα μιας ειρηνικής συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας «δεν είναι υψηλή αυτή τη στιγμή». Την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει την εκστρατεία πίεσης εναντίον της κυβέρνησης της Κούβας, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν πάντα μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αυτή παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Είμαι απλώς ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί αυτό, δεδομένου του ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι υψηλή. Αλλά αν αλλάξουν γνώμη, ξέρετε, είμαστε εδώ. Και εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε».

Κούβα: Το μήνυμα Ρούμπιο στα ισπανικά

Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο απηύθυνε μήνυμα στα ισπανικά προς τον κουβανικό λαό, κατηγορώντας την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας για διαφθορά και προτείνοντας μια «νέα σχέση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα.

Η παρέμβασή του συνέπεσε με τις πληροφορίες περί απαγγελίας κατηγοριών από τις αμερικανικές αρχές σε βάρος του πρώην ηγέτη της χώρας Ραούλ Κάστρο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ρούμπιο έστρεψε τα πυρά του κυρίως κατά της GAESA, του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που ελέγχεται από τις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι κατασκευές και το λιανεμπόριο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο όμιλος ελέγχει περίπου το 70% της κουβανικής οικονομίας και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 18 δισ. δολαρίων.

«Κερδίζουν από τα ξενοδοχεία, τις κατασκευές, τις τράπεζες, τα καταστήματα, ακόμη και από τα χρήματα που σας στέλνουν οι συγγενείς σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα περνούν από τα χέρια τους», ανέφερε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του. «Από αυτά τα χρήματα κρατούν ποσοστό, αλλά τίποτα από τα κέρδη της GAESA δεν φτάνει στον κουβανικό λαό».



Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

