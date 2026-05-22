17 Νοέμβρη: O Άρειος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου

Ο Άρειος Πάγος εξετάζει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που δρομολογεί την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου ως βασικού μέλους της οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου καλείται να μελετήσει την απόφαση και να αποφανθεί αν θα προχωρήσει διαδικασία αναίρεσής της.

Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η τελική εισαγγελική κρίση αναμένεται σύντομα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, που ουσιαστικά επιτρέπει την αποφυλάκισή του, θα παραμείνει σε ισχύ ή θα προσβληθεί.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και είχε ήδη εκτίσει περίπου 24 χρόνια φυλάκισης.

Η αποφυλάκισή του εγκρίθηκε μετά από την πέμπτη αίτησή του, καθώς οι προηγούμενες είχαν απορριφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία τον συνέλαβε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, λίγο μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη.