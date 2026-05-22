ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

17 Νοέμβρη: O Άρειος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου

Ανατροπή με την αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ Facebook Twitter
0

Ο Άρειος Πάγος εξετάζει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που δρομολογεί την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου ως βασικού μέλους της οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου καλείται να μελετήσει την απόφαση και να αποφανθεί αν θα προχωρήσει διαδικασία αναίρεσής της.

Υπό εξέταση από τον Άρειο Πάγο η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η τελική εισαγγελική κρίση αναμένεται σύντομα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, που ουσιαστικά επιτρέπει την αποφυλάκισή του, θα παραμείνει σε ισχύ ή θα προσβληθεί.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και είχε ήδη εκτίσει περίπου 24 χρόνια φυλάκισης.

Η αποφυλάκισή του εγκρίθηκε μετά από την πέμπτη αίτησή του, καθώς οι προηγούμενες είχαν απορριφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία τον συνέλαβε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, λίγο μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Ελλάδα / «Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση»: Αντίδραση συγγενών θυμάτων 17 Νοέμβρη για τη συνέντευξη Κουφοντίνα

Οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης επισημαίνουν ότι «οι θεσμικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας αρνούνταν επί δεκαετίες να δώσουν λόγο στους τρομοκράτες, κάτι που ανατράπηκε τώρα»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 