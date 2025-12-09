ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε προειδοποίηση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και έχει συσχετιστεί με κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη μετά την κατανάλωσή του.

Το προϊόν πωλείται και μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Amazon.com, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, καθιστά πιθανή τη διάθεσή του και στην Ελλάδα. Η ενημέρωση προς τον ΕΟΦ έγινε από τον ΕΦΕΤ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να μην προμηθευτούν ή χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, ανεξαρτήτως παρτίδας. Όσοι τυχόν το έχουν στην κατοχή τους, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΕΟΦ.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως διαδικτυακά καταστήματα που δεν πληρούν τους κανόνες ασφάλειας, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.