Καλαμαριά: Αναζητούνται δύο ακόμη άτομα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 23χρονος, που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης στην Καλαμαριά.

Το απόγευμα της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην αστυνομία, μαζί με τον δικηγόρο του και ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε επίθεση από πέντε άγνωστα άτομα και χρησιμοποίησε το μαχαίρι για λόγους άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα οπαδικών διαφορών.

Καλαμαριά: «Υπάρχει κάποιο παρελθόν» δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε πως το θύμα και ο κατηγορούμενος φαίνεται να κινούνταν σε διαφορετικές παρέες στην πόλη, αλλά και πως υπάρχει κάποια σύνδεση.

«Προφανώς και υπάρχει κάτι μεταξύ τους. Υπάρχει κάποιο παρελθόν, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί στην ΕΛΑΣ», ανέφερε σε άλλο σημείο, καθώς εξετάζεται αν υπάρχει κάποιο άλλο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα που βρίσκονταν μαζί με το θύμα, τα οποία θεωρούνται εμπλεκόμενα στο περιστατικό και αναμένεται να κατηγορηθούν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς ο 23χρονος εμφανίστηκε τραυματισμένος όταν παρουσιάστηκε στην αστυνομία.

Την ίδια ώρα, μετά το περιστατικό έχει δημιουργηθεί ένταση στη Θεσσαλονίκη, με κινητοποιήσεις οπαδών, ενώ η αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.