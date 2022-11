Το CNBC στη Ρεβυθούσα-Σκρέκας: Πλαφόν ανάμεσα στα 150-200 ευρώ θα ήταν πιο ρεαλιστικό

Ρεπορτάζ από τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας έκανε το αμερικανικό δίκτυο CNBC με ειδική αναφορά στην χώρα μας σχολιάζοντας τη μάχη της Ευρώπης για ενεργειακή μετάβαση και απεξάρτηση από το ρωσικό ενεργειακό πλούτο.

Το αμερικανικό μέσο κάνει αναφορά και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τεθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια TTF του επόμενου μήνα.

Φιλοξενούνται δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Κ. Σκρέκα ο οποίος τονίζει πως είναι «παράλογο για την Ευρώπη να αγοράζει το πιο ακριβό αέριο στον κόσμο» και σχετικά με το πλαφόν ήταν αρνητικό στο όριο των 275 ευρώ. Ζήτησε πλαφόν κάτω από τα 200 ευρώ. «Ένα πλαφόν ανάμεσα στα 150-200 ευρώ θα ήταν πιο ρεαλιστικό» σημείωσε ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διαφορετικά το μήνυμα που θα σταλεί στις αγορές είναι πως η Ευρώπη μπορεί να αγοράζει σε αυτές τις τιμές σύμφωνα με τον υπουργό και αυτό «θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Steady as she goes… #LNG tanker from Algeria is (slowly) approaching Greece’s Revithoussa terminal.



This terminal would normally unload 4-5 LNG tankers per month, now they’re doing 8-10. Expected to operate at MAX capacity all winter. pic.twitter.com/VJSLyj5W5h