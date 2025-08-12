Ταξί χρέωσε 90 ευρώ για τη διαδρομή Πειραιάς - Λ. Συγγρού

Ακόμη μία καταγγελία για χρέωση υπέρογκου ποσού από οδηγό ταξί σε πελάτη βγαίνει στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα φέρεται πως επιβάτης κλήθηκε να πληρώσει 90 ευρώ για τη διαδρομή Πειραιάς - Λεωφόρου Συγγρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Θοδωρή Μάζη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των οδηγών ταξί, οι καταγγελίες των πελατών είναι πολλές.

Ο ίδιος δήλωσε πως στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως κάποιος έχει εξαπατηθεί, μέρος του ποσού που πλήρωσε θα του επιστραφεί.

Ανέφερε επίσης πως οι οδηγοί ταξί που υπερχρεώνουν τους πελάτες τους, συνήθως έχουν το ταξίμετρο κλειστό, πράγμα που είναι παράνομο.

«Ελ. Βενιζέλος» - Σύνταγμα: 310 ευρώ

Πρόσφατα, συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου, συνελήφθη 20χρονος οδηγός ταξί καθώς χρέωσε πελάτισσά του 310 ευρώ για να την μεταφέρει από το αεροδρόμιο στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος συλληφθείς παρέλαβε την πελάτισσα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Κατά την άφιξη και την αποβίβασή της στο Σύνταγμα, ο οδηγός της ζήτησε κόμιστρο ύψους 310 ευρώ, οκταπλάσιο του προβλεπόμενου.

Οι αρχές ενημερώθηκαν και κατά τον έλεγχό τους στο ταξί, διαπίστωσαν κι άλλες παραβάσεις. Το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε, ενώ ο ίδιος ο οδηγός στερούνταν της προβλεπόμενης ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

