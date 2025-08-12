ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου υπηκόου καταζητούμενου από την Interpol για διακίνηση ναρκωτικών

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες

LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου υπηκόου καταζητούμενου από την Interpol για διακίνηση ναρκωτικών
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου 2025, Τούρκος υπήκοος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε καταδικαστεί από τις τουρκικές αρχές για εμπορία και προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και για αγορά, κατοχή και αποδοχή των ίδιων ουσιών με σκοπό τη χρήση. Η σύλληψη έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες.
 

