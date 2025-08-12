ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 45χρονος που διακινούσε ναρκωτικά σε μορφή χαπιών με την όψη του Πούτιν

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 45χρονος που διακινούσε ναρκωτικά με την όψη του Πούτιν
Στη σύλληψη ενός 45χρονου στο Ρέθυμνο για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, κυρίως χαπιών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σε συνεργασία με μονάδες της ΟΠΚΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, τα χάπια που βρέθηκαν στην κατοχή του έφεραν μια ιδιότυπη «προσωπική πινελιά», καθώς απεικόνιζαν τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τις πράξεις του.

