Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Όπως αποδείχθηκε, τα παιδιά είχαν παραποιήσει τις ταυτότητές τους για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο - Ο ένας από τους τρεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης

Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη παραποίησαν τις ταυτότητές τους για να τους επιτραπεί η είσοδος σε κλαμπ / Φωτ.: Unsplash
Αθώους έκρινε το δικαστήριο, δύο υπαλλήλους σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους και τους πούλησαν αλκοόλ. Αφού ήπιαν αλκοόλ, το ένα από τα παιδιά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων του νυχτερινού κέντρου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να επέδειξαν πλαστές ταυτότητες, τις οποίες παραποίησαν ηλεκτρονικά, αλλάζοντας τις ημερομηνίες γέννησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν το ΕΚΑΒ και αστυνομία κλήθηκαν στο κέντρο όπου ο 16χρονος, βρισκόταν σε κακή κατάσταση λόγω μέθης. Το παιδί ήταν με την παρέα του έξω από νυχτερινό κέντρο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 59χρονου και του 29χρονου που εργάζονταν στο κλαμπ, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Ο 29χρονος, ο οποίος εργάζεται στην είσοδο του μαγαζιού κατέθεσε ότι του έδειξαν ψεύτικες -όπως και αποδείχθηκε- ταυτότητες και δεν φαίνονταν μικρότεροι από 18 χρονών. Πάντως, εργαζόμενος στην υποδοχή του καταστήματος που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, ανέφερε ότι γίνεται έλεγχος ταυτοτήτων καθώς αποτελεί πολιτική του μαγαζιού, και πλέον θα ζητούνται έγχαρτες.

Σημειώνεται ότι με εισαγγελική εντολή, διατάχθηκε η σύνταξη δικογραφίας και σε βάρος των ίδιων των ανηλίκων, καθώς και των γονέων τους για πιθανή παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

