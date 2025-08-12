ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Πτώση νεαρού τουρίστα από τον Λυκαβηττό

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του παραμένει για την ώρα άγνωστη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πτώση νεαρού τουρίστα από τον Λυκαβηττό Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Ένας 25χρονος τουρίστας τραυματίστηκε πριν από λίγη ώρα, όταν έπεσε από βράχο στον λόφο του Λυκαβηττού, στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός αλλοδαπός βρισκόταν στην περιοχή για να απολαύσει τη θέα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τον απότομο βράχο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η ομάδα διάσωσης που έσπευσε στο σημείο, καθώς η πρόσβαση στην πλαγιά είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο 25χρονος μεταφέρεται προσεκτικά με φορείο από την πλαγιά, ενώ η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Ελλάδα

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας -Πότε ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Ελλάδα / Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας -Πότε ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, για τον Δεκαπενταύγουστο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων
LIFO NEWSROOM
Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

Ελλάδα / Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο», είπε ο πατέρας της
LIFO NEWSROOM
 
 