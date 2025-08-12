Πτώση νεαρού τουρίστα από τον Λυκαβηττό

Ένας 25χρονος τουρίστας τραυματίστηκε πριν από λίγη ώρα, όταν έπεσε από βράχο στον λόφο του Λυκαβηττού, στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός αλλοδαπός βρισκόταν στην περιοχή για να απολαύσει τη θέα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τον απότομο βράχο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η ομάδα διάσωσης που έσπευσε στο σημείο, καθώς η πρόσβαση στην πλαγιά είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο 25χρονος μεταφέρεται προσεκτικά με φορείο από την πλαγιά, ενώ η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.