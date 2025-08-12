Αρκτούρος: Διάσωση αρκούδας έπειτα από τροχαίο - «Την ονομάσαμε Κίρκη γιατί μας μάγεψε»

Ένα σοβαρό περιστατικό με νεαρή αρκούδα σημειώθηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού - Αμπελοκήπων, όταν το ζώο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Την Κυριακή 10 Αυγούστου, η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ κλήθηκε από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει το τραυματισμένο ζώο, το οποίο βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση και χωρίς ανταπόκριση.

Μετά από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης και Επανένταξης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, η νεαρή αρκούδα, η οποία έλαβε το όνομα Κίρκη, καθώς «μάγεψε» την ομάδα, ανέκτησε τις αισθήσεις της, δίνοντας ελπίδες για την ανάρρωσή της. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν έδειξαν σοβαρές βλάβες, αν και διαπιστώθηκε κάταγμα στο κρανίο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η νεαρή αρκούδα φαίνεται να έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, χάρη στην ηλικία της και την εξειδικευμένη φροντίδα που λαμβάνει.

Η Κίρκη μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου παραμένει υπό στενή παρακολούθηση και περίθαλψη. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι σύντομα θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Η θέληση και η μαχητικότητα της μικρής Κίρκης ενέπνευσαν το προσωπικό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, που συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάστασή της.

