Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου, ωστόσο νωρίτερα είχε προκληθεί κυκλοφοριακό χάος

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (12/8), στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου φορτηγό εξετράπη της πορείας του.

Περίπου στις 12 το μεσημέρι ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστωμα το φορτίο του.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας και δύο ώρες αργότερα δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ περίπου στις 4 το απόγευμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα.

Λόγω του ατυχήματος, προκλήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, αλλά πλέον έχει η κίνηση έχει εξομαλυνθεί.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

