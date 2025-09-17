Βόλος: Νεαρή κοπέλα δέχτηκε επίθεση με αυγά την ώρα που περπατούσε

Νεαρή κοπέλα κατήγγειλε πρωτοφανή επίθεση στον Βόλο, όταν άγνωστοι της πέταξαν αυγά ενώ περπατούσε.

Η κοπέλα ανήρτησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, καταγγέλλοντας πως καθώς περπατούσε στον Βόλο, άγνωστοι της πέταξαν αυγά.

Το βίντεο καταγράφηκε ακριβώς μετά την επίθεση και όπως διακρίνεται, τα αυγά έσπασαν κυριολεκτικά πάνω της, με αποτέλεσμα να λερωθεί σε πρόσωπο και ρούχα.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, εκτός του ότι λερώθηκε, τραυματίστηκε στο αφτί της.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στον Βόλο, το να πετούν αυγά από μπαλκόνια και ταράτσες πολυκατοικιών, έχει λάβει διαστάσεις και έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές το τελευταίο διάστημα.